РИАМО - 9 мар. Здание научно-производственного предприятия «Аэрогеофизика» в столичном районе Южное Тушино планируют реконструировать, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении земельного участка по адресу: Походный проезд, вл. 19 было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Внесение изменений в ПЗЗ позволит провести реконструкцию здания научно-производственного предприятия «Аэрогеофизика». После реконструкции площадь здания увеличится с 1 287 до 2 282 кв. м», - сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она также отметила, что здание будет использоваться под офисные функции.