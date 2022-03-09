РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мар. В Балашихе продолжается профилактическая операция по предотвращению несчастных случаев на водоемах округа. Спасатели просят жителей не отпускать детей одних к рекам и озерам, так как лед непрочный и выход на него может привести к трагедии, сообщается на странице Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели «Мособлпожспаса» вместе с сотрудниками ГИМС МЧС России по региону, муниципальных аварийно-спасательных служб и добровольцами ВОСВОД ежедневно следят за безопасностью на реках и озерах. Они замеряют толщину льда и фиксируют участки, на которых лед тонкий и не способен выдержать вес человека. Эта информация передается в ЕДДС муниципальных образований.

По словам первого заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолия Плевако, спасатели также проводят профилактические беседы с населением, разъясняя обстановку, сложившуюся на водных объектах и предупреждая об опасности.

Он подчеркнул, что в связи с активным таянием снега на территории региона лед на всех водоемах стал пористым и непрочным и с каждым днем представляет все большую опасность для населения. Поэтому взрослым необходимо рассказать об этом своим детям, так как именно они в поисках развлечений часто приходят к водоемам, чтобы проверить прочность льда.

«Важно провести с детьми профилактические беседы, объяснить, чем опасны подобные прогулки, и предостеречь от необдуманных шагов. Только совместными усилиями мы сможем уберечь наших детей от несчастных случаев и сохранить им жизнь», - сказал Плевако.