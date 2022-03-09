РИАМО - 9 мар. Стартует новый «Урок цифры» для школьников, в нем смогут принять участие учащиеся из Московской области. Занятие будет посвящено теме «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер», сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Урок цифры» – это цикл школьных занятий по информатике, нацеленный на практическое применение знаний и навыков программирования. Он проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Очередной цикл занятий стартует 10 марта и продлится до 10 апреля. Принять в нем участие смогут учащиеся 10 и 11 классов.

«На новом занятии школьники узнают о принципах квантовой физики и применении квантового компьютера. Участие в проекте позволяет ученикам расширить знания в области цифровых профессий, программирования и ИТ-технологий», – сказала министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Пройти курс занятий можно как самостоятельно дома, так и в классе с учителем. Для участия в уроке необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

Урок состоит из теоретической части и блока с упражнениями в виде игрового тренажера. Школьники посмотрят фильм о принципах квантовой физики и практическом применении квантового компьютера. Затем им будет предложено выполнить игровые задания по теме. Уровень сложности зависит от возраста ребенка.

Уже прошли «Уроки цифры», посвященные цифровому искусству, исследованию кибератак, искусственному интеллекту в образовании и разработке игр.