РИАМО - 9 мар. Комплексный капитальный ремонт 2 крупных улиц пройдет в подмосковном Реутове в текущем году, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«В этом году капитально отремонтируем 2 улицы: улицу Октября от Казанской церкви до Никольского переезда и улицу Профсоюзную от съезда с путепровода (через железную дорогу) до улицы Никольской. Работы включают замену дорожного полотна, обустройство тротуаров и парковочных карманов, озеленение и благоустройство», - заявил Каторов.

Он напомнил, что за последние 5 лет капитальному ремонту подверглось 80% улиц города. Работы проведены на общей площади 283 тыс. кв. м, а объем финансирования с учетом внебюджетного только в 2021 году на эти цели составил более 200 млн рублей.

Также в начале сентября 2021 года открыто движение по дублеру Юбилейного проспекта в южной части города. Улица Октября связала выезд на путепровод через железнодорожные пути и центр Реутова с Носовихинским шоссе и МКАД. Объем внебюджетного финансирования составил более 50 млн рублей.