Груминг для питомцев, казалось бы, давно стал неотъемлемой частью ответственного собаководства. Чуть ли не каждой собаке рано или поздно требуется тот или иной уход за внешним видом. И тем не менее у этих комплексов процедур все равно встречаются противники. Главный аргумент — в природе животным подобные услуги не нужны. Действительно ли груминг так необходим? Или по большому счету — это маркетинговый ход? На вопрос РИАМО ответил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Главное, о чем забывают противники процедур — это тот факт, что породы собак появились в результате человеческого вмешательства, целенаправленной селекции. Современная собака, хоть и не лишена инстинктов предков, но жить в дикой природе уже не может, она полностью зависит от людей. Отличается и ее шерсть, которая, в отличие от шерсти диких животных, часто не приспособлена к самоочищению, как это задумано в природе, а потому нуждается в уходе», — объяснил Голубев.

Две стороны одной расчески

Прежде всего важно разобраться, что задач у груминга несколько: это гигиеническая необходимость и только потом эстетическая. Так, собакам с постоянно растущей шерстью стрижка нужна в обязательном порядке, чтобы избежать образования колтунов и просто элементарно убрать шерсть с глаз. Гигиеническая стрижка также позволяет собаке спокойно передвигаться, есть, не подцеплять снег и ледышки между лап.

«Но также существуют и креативные стрижки: они используются в соответствии с модой, чтобы привести внешность в максимально эстетический вид. Например, существуют целые вариации стрижек для пуделей. Также стрижки используются для подготовки к выставкам, где они должны соответствовать строгому единому стандарту для грамотной оценки судей», — отметил кинолог.

Не только стрижка

Но многие полагают, что груминг включает только работу ножницами и триммером. Это далеко не так. Мало того, профессиональный грумер может отказаться коротко стричь вашего питомца, если в этом нет необходимости для его породы, а также это не соответствует погодным условиям.

Груминг еще включает в себя важные профилактические меры вроде чистки ушей, глаз, стрижки когтей, чистки параанальных желез. Сделать все это грамотно и безопасно в домашних условиях бывает довольно сложно.

Главные заблуждения о груминге

— Собаке будет холодно: правильная гигиеническая стрижка не препятствует терморегуляции. А вот колтуны мешают коже дышать, могут привести к экземам.

— В жару нужно брить налысо: напротив, шерсть защищает кожу от перегрева. Даже бесшерстным породам рекомендуется надевать в жару одежду из светлой натуральной ткани.

— Когти должны стачиваться сами: далеко не всегда, даже если собака гуляет много. А длинные когти приводят к деформации пальцев и перегружают лапы.

— Собака сама вылизывается: ее слюна не обладает очищающим эффектом. Рано или поздно грязь, пыль скапливаются на шерсти и коже, поэтому питомца нужно мыть с определенной периодичностью. Даже в дикой природе животные не брезгуют водоемами.

«Груминг — это далеко не всегда про моду, но в первую очередь про комфорт и здоровье питомца. Длинношерстным собакам процедуры требуются довольно часто. Короткошерстным питомцам гигиеническая стрижка может не понадобиться, но профилактические процедуры тоже нужны. Заниматься этим в домашних условиях крайне не рекомендуется, лучше довериться профессионалу, который знает подход к собакам и имеет все необходимые безопасные материалы и инструменты», — заключил Голубев.

