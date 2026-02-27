Груминг — маркетинговый ход? Кинолог объяснил, почему собаке бывает нужна стрижка
Груминг для питомцев, казалось бы, давно стал неотъемлемой частью ответственного собаководства. Чуть ли не каждой собаке рано или поздно требуется тот или иной уход за внешним видом. И тем не менее у этих комплексов процедур все равно встречаются противники. Главный аргумент — в природе животным подобные услуги не нужны. Действительно ли груминг так необходим? Или по большому счету — это маркетинговый ход? На вопрос РИАМО ответил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Главное, о чем забывают противники процедур — это тот факт, что породы собак появились в результате человеческого вмешательства, целенаправленной селекции. Современная собака, хоть и не лишена инстинктов предков, но жить в дикой природе уже не может, она полностью зависит от людей. Отличается и ее шерсть, которая, в отличие от шерсти диких животных, часто не приспособлена к самоочищению, как это задумано в природе, а потому нуждается в уходе», — объяснил Голубев.
Две стороны одной расчески
Прежде всего важно разобраться, что задач у груминга несколько: это гигиеническая необходимость и только потом эстетическая. Так, собакам с постоянно растущей шерстью стрижка нужна в обязательном порядке, чтобы избежать образования колтунов и просто элементарно убрать шерсть с глаз. Гигиеническая стрижка также позволяет собаке спокойно передвигаться, есть, не подцеплять снег и ледышки между лап.
«Но также существуют и креативные стрижки: они используются в соответствии с модой, чтобы привести внешность в максимально эстетический вид. Например, существуют целые вариации стрижек для пуделей. Также стрижки используются для подготовки к выставкам, где они должны соответствовать строгому единому стандарту для грамотной оценки судей», — отметил кинолог.
Не только стрижка
Но многие полагают, что груминг включает только работу ножницами и триммером. Это далеко не так. Мало того, профессиональный грумер может отказаться коротко стричь вашего питомца, если в этом нет необходимости для его породы, а также это не соответствует погодным условиям.
Груминг еще включает в себя важные профилактические меры вроде чистки ушей, глаз, стрижки когтей, чистки параанальных желез. Сделать все это грамотно и безопасно в домашних условиях бывает довольно сложно.
Главные заблуждения о груминге
— Собаке будет холодно: правильная гигиеническая стрижка не препятствует терморегуляции. А вот колтуны мешают коже дышать, могут привести к экземам.
— В жару нужно брить налысо: напротив, шерсть защищает кожу от перегрева. Даже бесшерстным породам рекомендуется надевать в жару одежду из светлой натуральной ткани.
— Когти должны стачиваться сами: далеко не всегда, даже если собака гуляет много. А длинные когти приводят к деформации пальцев и перегружают лапы.
— Собака сама вылизывается: ее слюна не обладает очищающим эффектом. Рано или поздно грязь, пыль скапливаются на шерсти и коже, поэтому питомца нужно мыть с определенной периодичностью. Даже в дикой природе животные не брезгуют водоемами.
«Груминг — это далеко не всегда про моду, но в первую очередь про комфорт и здоровье питомца. Длинношерстным собакам процедуры требуются довольно часто. Короткошерстным питомцам гигиеническая стрижка может не понадобиться, но профилактические процедуры тоже нужны. Заниматься этим в домашних условиях крайне не рекомендуется, лучше довериться профессионалу, который знает подход к собакам и имеет все необходимые безопасные материалы и инструменты», — заключил Голубев.
