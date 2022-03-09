РИАМО - 9 мар. Егорьевская служба единого заказчика предоставила УФАС Подмосковья информацию, ставшую основанием для включения сведений о компании «Дом-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба управления.

Учреждение заключило с компанией контракт на ремонт автомобильных дорог в городском округе Егорьевск. Общество нарушило условия договора, и контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

Компания не предоставила доказательств, которые подтвердили бы устранение нарушений в установленный законом срок.

На основании представленных сведений УФАС Подмосковья приняло решение о внесении данных о компании в реестр недобросовестных поставщиков.