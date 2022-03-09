РИАМО - 9 мар. По итогам рассмотрения представленной информации подмосковное УФАС России приняло решение о включении данных о компании «Фотоникс» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Согласно полученным сведениям, АО «Научно-производственное предприятие «Элтом» направило в адрес компании проект договора в установленный законом срок.

Однако общество не представило заказчику через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект договора в требуемый срок. Заказчику поступило уведомление об уклонении компании от заключения договора.

Антимонопольная служба рассмотрела все предоставленные сведения и приняла решение включить компанию «Фотоникс» в реестр недобросовестных поставщиков.