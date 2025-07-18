Росавиация ограничила работу аэропорта в Мурманске

сегодня в 21:03

В Мурманске временно перестал работать аэропорт. Самолеты не могут ни приземлиться, ни вылететь из данной воздушной гавани, об этом в Telegram-канале рассказал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Код ИКАО: ULMM. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

По словам представителя Росавиации, данные ограничения введены с целью обеспечить безопасность пассажирам.

Мурманский аэропорт вернется к привычному ритму работы после того, как исчезнет воздушная опасность.

Ночью 18 июля Росавиация приостанавливала работу аэропорта Внуково в Москве. Самолеты также не могли вылететь по маршрутам, а также совершали посадку на запасных аэродромах.