Путин в разговоре с Эрдоганом подтвердил желание завершить конфликт на Украине

Днем 18 июля российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В беседе с турецким коллегой он заявил о принципиальном настрое найти политико-дипломатический способ завершить украинский кризис, сообщил Кремль .

«Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке», - говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны договорились и дальше контактировать по всем вопросам, которые были подняты во время разговора.

Ранее с инициативой вернуться к мирным переговорам выступил президент России Владимир Путин. В качестве места проведения встречи он предложил рассмотреть Стамбул, а датой встречи обозначил 15 мая, однако в этот день переговоры не состоялись. Президент Украины Владимир Зеленский в течение всего дня тянул время и лишь к вечеру официально утвердил состав переговорщиков.

Первый раунд переговоров в итоге состоялся 16 мая, а второй – 2 июня. Делегации обеих стран также принимала Турция.