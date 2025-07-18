сегодня в 21:35

В Бельгии могут уничтожить партию презервативов из США на 10 млн долларов

В бельгийском городе Гел хранятся огромные запасы средств контрацепции и препаратов для профилактики ВИЧ, которые были закуплены по гуманитарным программам USAID (Американского агентства по международному развитию — ред.), но в итоге могут быть уничтожены. Если это произойдет, сумма ущерба составит 10 млн долларов, пишет РБК .

Когда администрация президента США Дональда Трампа прекратила деятельность гуманитарных программ, судьба 26 миллионов презервативов, множества противозачаточных таблеток и 50 тысяч лекарств против ВИЧ оказалась под вопросом.

Несмотря на попытки неправительственных организаций спасти медицинские товары, переговоры с американскими властями не увенчались успехом.

Теперь США, вероятно, потратят около 145 тысяч евро на уничтожение контрацептивов стоимостью 10 миллионов долларов.