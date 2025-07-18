В Бельгии могут уничтожить партию презервативов из США на 10 млн долларов
В бельгийском городе Гел хранятся огромные запасы средств контрацепции и препаратов для профилактики ВИЧ, которые были закуплены по гуманитарным программам USAID (Американского агентства по международному развитию — ред.), но в итоге могут быть уничтожены. Если это произойдет, сумма ущерба составит 10 млн долларов, пишет РБК.
Когда администрация президента США Дональда Трампа прекратила деятельность гуманитарных программ, судьба 26 миллионов презервативов, множества противозачаточных таблеток и 50 тысяч лекарств против ВИЧ оказалась под вопросом.
Несмотря на попытки неправительственных организаций спасти медицинские товары, переговоры с американскими властями не увенчались успехом.
Теперь США, вероятно, потратят около 145 тысяч евро на уничтожение контрацептивов стоимостью 10 миллионов долларов.