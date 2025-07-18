Жители Воскресенска могут получить консультацию врача, не выходя из дома

В ГБУЗ МО «Воскресенская больница» регулярно проводят телемедицинские консультации. Для пациента это удобство и экономия времени. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Преимущество таких консультаций заключается в том, что некоторые вопросы можно решить дистанционно, без посещения поликлиники, в удобное для пациента время. В нашу поликлинику на ТМК записываются в основном для выписки рецептов, консультации по результатам анализов», — отметила заведующий поликлиникой № 3 Юлия Григорьева.

Чтобы записаться на телемедицинскую консультацию через портал «Госуслуги», нужно: перейти на портал zdrav.mosreg.ru. ; авторизоваться через «Госуслуги», нажав кнопку «Войти» в правом верхнем углу; перейти в раздел «Телемедицина» или нажать кнопку «Записаться на онлайн-приём» в блоке записи на приём (в этом случае будут доступны только ячейки ТМК); выбрать подходящую ячейку ТМК — лучше выбрать время, которое будет наиболее удобным; подтвердить запись.

Записаться на телемедицинскую консультацию к врачу также можно через инфомат в поликлинике или по телефону 122. Далее ожидайте звонок на свой номер телефона в то время, на которое вы записались. Важно, чтобы был указан актуальный номер, в противном случае звонок может не пройти.

«Также при записи можно выбрать аудио- или видеоконсультацию или же воспользоваться чатом, в котором специалист может выслать вам результаты анализов. Если возникают технические неполадки, врач свяжется с вами по телефону», — рассказала Юлия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.

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