РИАМО - 9 мар. Доллар обновил исторический максимум на Московской бирже и вырос до 119 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов в среду.

Европейская валюта торговалась на уровне 129,7 рублей. Курс доллара США преодолел отметку в 119,9 рубля.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене 20% НДС на покупку золотых слитков для физлиц с 1 марта 2022 года.

Эксперты на фоне сложной геополитической ситуации рекомендуют вкладываться в драгоценные металлы, так как инвестиции в золото более стабильны и прибыльны, чем иностранные валюты.