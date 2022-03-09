РИАМО - 9 мар. В столице за сутки госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом. Это на 1% больше, чем днем ранее (195), следует из данных московского оперштаба.

За прошедшие сутки в мегаполисе выявили 1292 случая заражения коронавирусом. Вылечились от инфекции 2667, спасти не удалось 59 человек.

С начала пандемии в Москве было зарегистрировано 2 714 926 случаев инфицирования. Заболевание смогли побороть уже 2 514 574 человека. Жертвами заболевания стали 41 945 москвичей.

Защититься от тяжелой болезни можно с помощью вакцинации. Прививки от коронавируса в Москве ставят одним из доступных отечественных препаратов.

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