РИАМО - 9 мар. Перекладка инженерных сетей на строительной площадке электродепо «Южное» Замоскворецкой линии Московского метрополитена полностью завершена. Параллельно работам по выносу и переключению коммуникаций велось строительство отстойно-ремонтного и административно-бытового корпусов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Из пятна застройки вынесены теплосети и сети водоснабжения, которые обеспечивают функционирование действующего электродепо «Братеево», расположенного рядом. Таким образом земляные, свайные и монолитные работы в отстойно-ремонтном корпусе нового депо «Южное» теперь можно развернуть в полном объеме. Кроме того, мы продолжаем устройство на объекте сетей постоянного водоснабжения и водоотведения – прокладка трубопроводов выполняется методом микротоннелирования», – уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра добавил, что строительное подразделение инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» – компания «МИП-Строй 1» – завершила устройство свайного основания административно-бытового корпуса и продолжает монтаж монолитных конструкций нулевого цикла отстойно-ремонтного корпуса.

«В главном здании будущего электродепо «Южное» – отстойно-ремонтном корпусе – выполнено свыше 60% монолитных конструкций основания, продолжается монтаж металлоконструкций, половина которых уже установлена. Для ускорения строительства применялась укрупнительная сборка каркаса на заводе-изготовителе.Параллельно осуществляем работы по прокладке внутренних коммуникаций. После устройства свайного основания административно-бытового корпуса приступили к укладке бетонной смеси ростверков», – пояснил генеральный директор компании «МИП-Строй 1» Константин Маслаков.

Он уточнил, что объекты нового электродепо позволят обслуживать 29 составов Московского метрополитена в сутки и создадут порядка 1400 рабочих мест. На территории в 13,6 га разместятся 33 здания и сооружения различного производственного назначения.

В настоящее время в Москве насчитывается 20 действующих электродепо. На разных стадиях реконструкции и строительства находятся шесть: «Нижегородское», «Южное», «Саларьево», «Владыкино», «Выхино», «Аминьевское», благодаря чему в столице будет создано 7 тысяч новых рабочих мест.