РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 мар. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин поздравил жительниц Щелкова с Международным женским днем, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«За нежным и хрупким обликом каждой женщины таится великая внутренняя сила, которую вы вкладываете во множество значимых дел — храните домашний очаг и тепло, строите наше общее будущее, воспитывая подрастающее поколение. При этом вы успеваете реализовать свой потенциал во всех сферах жизни нашей страны — вносите вклад в науку и искусство, участвуете в развитии экономики и политики", - сказал Шапкин.

Он пожелал представительницам прекрасного пола добра, благополучия, мира, любви и счастья.

«Спасибо вам, милые дамы, за то, что вы всегда рядом. Пусть мужчины также остаются надежной опорой для вас, а мир радует яркими красками и весенним теплом не только в праздник, но и каждый день вашей жизни», - отметил депутат.

Кроме того, 8 Марта молодогвардейцы дарили цветы жительницам округа на нескольких улицах Щелкова.