РИАМО - 9 мар. Реализуемый проект развития территории градостроительного проекта административно-делового центра (АДЦ) в поселке Коммунарка охватит территорию свыше 469 га, в настоящее время на территории административно-делового центра готовятся к вводу в эксплуатацию почти 1,7 км дорог, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках развития территории крупного градостроительного проекта административно-делового центра в Коммунарке планируется застройка свыше 469 гектаров, часть этой территории отведена для возводимых за счет города объектов, а другая часть будет реализована за счет частных инвесторов», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время на территории административно-делового центра готовятся к вводу в эксплуатацию почти 1,7 км дорог.

«На территории АДЦ сейчас реализуется первый этап развития улично-дорожной сети. В стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию находится 1,66 км дорог, включая мост через реку Сосенку и очистное сооружение ливневого стока», – пояснил Андрей Бочкарев.

Развитие территории АДЦ

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – оператор развития территорий ряда крупных градостроительных проектов, включая территорию АДЦ «Коммунарка») Юрий Кравцов отметил, что среди инвестиционных объектов кластера – общественно-деловая и торговая, а также жилая застройка, гостиничный комплекс и ТПУ.

«За счет городского бюджета на территории АДЦ планируется возведение музейного депозитарно-выставочного комплекса, физкультурно-оздоровительного центра, объектов образования, здравоохранения», - пояснил Юрий Кравцов.

Также в рамках городского бюджета ведется развитие транспортной и инженерной инфраструктуры АДЦ, объекты первого этапа почти завершены.

«Сегодня здесь создаются головные объекты электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также разветвленная сеть инженерных коммуникаций», - уточнил Юрий Кравцов.

АДЦ «Коммунарка» – одна из наиболее динамичных точек роста в ТиНАО. Здесь планируется возвести около 7,2 млн кв. метров недвижимости, создать 164 тыс. новых рабочих мест, появятся новые социальные и культурные объекты, включая Межмузейный многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс для музеев федерального и городского уровня.

Опыт «Мосинжпроекта»

В рамках подписанного в октябре 2021 года соглашения о взаимодействии и сотрудничестве делегация администрации Екатеринбурга посетила объекты группы компаний «Мосинжпроект», в том числе АДЦ «Коммунарка». Целью визита стало изучение опыта холдинга в управлении всеми этапами реализации проекта в режиме «одного окна» и в координации работы со всеми профильными ведомствами.

Также руководство столицы Свердловской области заинтересовали компетенции московского холдинга в области комплексной планировки новых территорий и взаимной интеграции всех элементов городской и транспортной инфраструктуры.