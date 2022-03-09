РИАМО - 9 мар. На Московской бирже курс евро достиг исторического максимума и составил 127 рублей, следует из данных Мосбиржи.

По состоянию на 10:33 европейская валюта торгуется на уровне 123 рублей. Курс доллара США держится на отметке в 113 рублей.

Ранее Банк России установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов граждан. Клиенты российских банков могут снимать в наличной валюте не более 10 тыс. долларов. Остальную сумму можно снять в рублях по актуальному рыночному курсу.