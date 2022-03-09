РИАМО - 9 мар. В аэропорту Внуково 8 марта лайнер Boeing 737-500 выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега, сообщает пресс-служба авиакомпании Utair.

Пассажиры и экипаж рейса Москва – Сыктывкар не пострадали. Высадка была произведена через трап штатным способом.

Чтобы вывезти пассажиров, авиакомпания предоставила резервный борт. Сам самолет не получил повреждений. Сейчас специалисты проверяют его техническое состояние. По предварительной информации, лайнер исправен.

Причины произошедшего устанавливаются. Кроме того, проводится анализ состояния взлетно-посадочной полосы на момент взлета.

Выкатывание произошло из-за ливневых осадков и минимального сцепления. Разрешение на вылет было получено от службы движения аэропорта.