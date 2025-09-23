Более 120 человек приняли участие в турслете клуба «Пехорка» в Балашихе

Открытый туристический слет клуба «Пехорка» прошел на Заячьем озере в Балашихе. В нем приняли участие более 120 человек, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участникам было необходимо преодолеть шесть этапов. Один из них — «Большое ориентирование», где нужно не только пройти дистанцию, но и найти сам маршрут.

«Регалии здесь не предусмотрены. Это дружеская тренировка и настоящий праздник для тех, кто хочет заниматься спортивным туризмом», — отметила руководитель турклуба «Пехорка» Ольга Трунина.

Всего в слете участвовали 7 команд турклуба «Пехорка», четыре команды из микрорайона Железнодорожный под руководством Любови Шкеневой и три команды из Люберец под руководством Владимира Буробина.

«Сначала я участвовала как спортсменка, а теперь помогаю в организации, я в этом деле уже шесть лет. Турслет для меня — это традиция, которая вдохновляет заниматься туризмом дальше», — рассказала инструктор клуба «Пехорка» Диана Джамгарова.

Спортивный туризм — это вид спорта, который совмещает физическую активность и путешествие. Соревнования проводят для команд от 6 до 10 человек. Чтобы преодолеть маршрут, нужно быть не только физически подготовленным, но и владеть широким набором специальных знаний. Каждый член команды должен уметь работать со снаряжением, ориентироваться на местности и оказывать первую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.