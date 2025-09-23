Праздник живописи и мастерства прошел в Мытищах

20 сентября село Федоскино городского округа Мытищи вновь стало центром притяжения для творческих людей со всей страны, собрав множество участников — от юных дарований до опытных мастеров изобразительного искусства. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники, вдохновившись живописными уголками Федоскино, выбрали наиболее близкий для себя сюжет:

федоскинский пейзаж;

архитектурные зарисовки старинной усадьбы;

натюрморты на фоне исторических построек;

портрет в народных костюмах.

Они работали в художественной технике по своему выбору. По итогам конкурсной программы были определены победители в четырех возрастных категориях. Среди них есть и мытищинцы.

Так, в категории от 7 до 10 лет в тройке лучших оказались сразу два юных дарования из нашего округа: первой стала юная мытищинка Елизавета Соловьева, третье место у ученицы Марфинской школы Таисии Изосимовой.

Кроме того, в активе мытищинцев и серебро в возрастной категории от 11 до 14 лет. Его завоевал Марк Девятых — воспитанник детской художественной школы имени Кольченко.

Гран-при конкурса — у москвички Милены Вершининой.

Все победители были награждены почетными грамотами и памятными призами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.