Праздник живописи и мастерства прошел в Мытищах
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
20 сентября село Федоскино городского округа Мытищи вновь стало центром притяжения для творческих людей со всей страны, собрав множество участников — от юных дарований до опытных мастеров изобразительного искусства. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники, вдохновившись живописными уголками Федоскино, выбрали наиболее близкий для себя сюжет:
- федоскинский пейзаж;
- архитектурные зарисовки старинной усадьбы;
- натюрморты на фоне исторических построек;
- портрет в народных костюмах.
Они работали в художественной технике по своему выбору. По итогам конкурсной программы были определены победители в четырех возрастных категориях. Среди них есть и мытищинцы.
Так, в категории от 7 до 10 лет в тройке лучших оказались сразу два юных дарования из нашего округа: первой стала юная мытищинка Елизавета Соловьева, третье место у ученицы Марфинской школы Таисии Изосимовой.
Кроме того, в активе мытищинцев и серебро в возрастной категории от 11 до 14 лет. Его завоевал Марк Девятых — воспитанник детской художественной школы имени Кольченко.
Гран-при конкурса — у москвички Милены Вершининой.
Все победители были награждены почетными грамотами и памятными призами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.