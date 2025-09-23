Власти Дании не знают, кто стоит за дронами, замеченными у аэропорта Копенгагена

В полиции Дании сообщили, что не знают, кто стоит за беспилотниками, замеченными в районе аэропорта Копенгагена, передает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

«Не знаем, кто стоял за полетами дронов… дроны появились с разных направлений», — отметили в силовом ведомстве.

22 сентября датские власти временно приостановили работу аэропорта Копенгагена из-за обнаружения нескольких БПЛА в непосредственной близости от него.

По данным датской полиции, в воздушном пространстве над аэропортом были зафиксированы от двух до четырех «крупных» дронов.

Согласно данным Flightradar24, все вылеты и посадки самолетов были приостановлены в 21:26 по московскому времени из-за сообщений о появлении дронов. Не менее 11 самолетов были вынуждены изменить маршрут и приземлиться в других аэропортах.

Кроме того, издание Aftonbladet сообщило, что вечером 22 сентября БПЛА также были обнаружены в воздушном пространстве над военным объектом в норвежском Осло, в связи с чем военнослужащие подняли тревогу.

