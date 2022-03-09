РИАМО - 9 мар. В столице отреставрируют 110-метровый монумент «Покорителям космоса», который находится на аллее Героев космоса недалеко от главного входа на ВДНХ. Работы завершат до конца 2023 года, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

«Мемориальный комплекс «Покорителям космоса» — памятник архитектуры, объект культурного наследия федерального значения. Специалисты проработали план его реставрации до мелочей. За два года будет проделан большой объем работы», – рассказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что приведут в порядок также и памятник Константину Циолковскому, который находится рядом со стелой.

Сам мемориал очистят от загрязнений, восстановят титановые пластины, заделают трещины и швы на постаментах. Отдельно уделят внимание горельефам, надписям и декоративным вентиляционным решеткам. В завершение работ все поверхности покроют защитными составами.

Монумент представляет собой ракету, взмывающую ввысь. Его создали по проекту советских архитекторов Александра Колчина, Михаила Барща и скульптора Андрея Файдыш-Крандиевского. Памятник торжественно открыли 4 октября 1964 года.