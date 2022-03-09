РИАМО - 9 мар. Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя Орехово-Зуевского городского округа. Мужчина подозревается в незаконном хранении оружия, боеприпасов к нему и наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители обнаружили в доме и гараже злоумышленника обрезанное охотничье ружье и 57 патронов, которые были изготовлены самодельным способом.

«Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области изъятый предмет относится к категории огнестрельного оружия с внесенными самодельным способом изменениями», – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Кроме того, полицейские обнаружили кристаллообразное вещество. Химическое исследование показало, что это N-метилэфедрон общей массой около 50 граммов.

Как пояснил задержанный, изъятые оружие и боеприпасы принадлежали его покойному отцу. Наркотические вещества же он приобрел в Сети.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.