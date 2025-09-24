РУВИКИ и RUTUBE внедрят решения для удобного доступа к энциклопедическим данным

Планируется, что совместные инициативы, основанные на синергии двух платформ, позволят упростить доступ пользователей к энциклопедическим знаниям. Сотрудничество предполагает объединение компетенций и функционала сторон. В числе конкретных шагов — внедрение ассистента РУВИКИ на видеоплатформе и добавление видеоплеера RUTUBE в материалы энциклопедии, что должно быть завершено до конца текущего года.

Генеральный директор RUTUBE Сергей Иванов заявил: «Это партнерство открывает новые возможности для наших пользователей по всей стране. Совместная работа с РУВИКИ позволит объединить энциклопедический подход и силу видео, сделав цифровой опыт наших зрителей еще более богатым и полезным. Мы уверены, что синергия текста и видео — это современный ответ на запрос аудитории. И особенно приятно, что реализуем этот проект вместе с коллегами, которые разделяют наши ценности».

«Для РУВИКИ это важный шаг в развитии. Мы всегда стремились к тому, чтобы знания были представлены в максимально удобной форме — текстом, изображениями и теперь полноценным видео. Благодаря интеграции с RUTUBE наши пользователи получат возможность переходить от энциклопедического текста к видеоподборкам и расширять свое представление о теме, не выходя за пределы платформы», — подчеркнула заместитель генерального директора РУВИКИ Елена Литовченко.