«Женская ответка»: политик объяснил отказ Мелании Трамп встречаться с Зеленской

Участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил, что отказ жены президента США Мелании Трамп встречаться с супругой Владимира Зеленского Еленой можно объяснить политическими причинами, сообщает Общественное Телевидение России .

«Она (Мелания Трамп — ред.) тем самым дала понять, что она абсолютно не хочет быть интегрирована в политическую поддержку Зеленской. И Зеленского в том числе», — сказал российский политик.

По его словам, таким образом семейство Трампов транслирует свое отношение к украинской верхушке власти.

В рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН Елена Зеленская выразила желание провести встречу с Меланией Трамп, однако ее запрос был отклонен. По информации The New York Post, ссылающейся на слова Марка Бекмана, старшего советника первой леди, жена бывшего шоумена смогла добиться лишь формального приветствия от представительницы США.

