РИАМО - 9 мар. Корпорация PepsiCo, которой принадлежат марки Pepsi, Mirinda, Tropicana, Lay's, Cheetos и другие, приостанавливает продажу своих товаров в РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом продолжится реализация товаров первой необходимости, в частности, молока и детских смесей.

Зарубежные компании приостанавливают свою работу в России в связи с введением жестких экономических санкций в отношении РФ. Их объявили из-за проведения российскими военными специальной операции на Украине.

Ранее о прекращении работы в России заявили Coca-Cola, Starbucks, McDonald’s и ряд других компаний.