РЭО выступит партнером Всероссийского фестиваля семейного чтения

Российский экологический оператор станет партнером VI Всероссийского фестиваля семейного чтения #ЧитайФест, который пройдет с 31 октября по 2 ноября 2025 года в смешанном офлайн- и онлайн-формате. Выбор экологии в качестве главной темы фестиваля и обусловил участие РЭО.

Офлайн-мероприятия будут доступны для жителей Москвы и Подмосковья в Российской государственной детской библиотеке, а для регионов подготовлена онлайн-программа. Она включает три основных направления: «вдохновляй» — блок о детском чтении для родителей; «изучай» — лекции для тех, кто стремится глубже познать окружающий мир, полюбить биологию, химию, физику и разгадать научные загадки вместе с экспертами; и «читай» — презентации новых книг и встречи с авторами.

Программа будет транслироваться на официальном сайте фестиваля, а также в VK Видео, что позволит присоединиться к ней из любого уголка страны. В рамках фестиваля зрителям покажут образовательные мультфильмы и ролики от РЭО.

«Тематика фестиваля, как и глобальная миссия РЭО, заключается в сохранении природы для будущих поколений. Как раз по этой тематике проводится масштабная просветительская программа нашей компании. Она посвящена популяризации раздельного сбора и осознанного потребления во благо экологии. И мы рады, что гости фестиваля смогут увидеть наш контент», — сказали в пресс-службе РЭО.

ПАО «Российский экологический оператор» было учреждено Указом Президента 14 января 2019 года. Основная цель РЭО — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ начал работу новый национальный проект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и использование в хозяйственном обороте как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.