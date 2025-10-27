Юрист Трещев заявил о признаках преступления в интервью Пугачевой

Юрист и ветеран войны в Афганистане Александр Трещев сообщил, что в интервью Аллы Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой (признана иноагентом) обнаружил пять признаков состава преступления. Он подал иск против певицы, отмечая принципиальный характер своих действий, сообщает NEWS.ru .

Александр Трещев, юрист и ветеран войны в Афганистане, заявил, что в интервью Аллы Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой* содержатся пять признаков состава преступления. По его словам, иск к певице продиктован принципиальной позицией, а не личными мотивами.

«Я подаю иск против Пугачевой не из личных пожеланий. Это вопрос принципиальный, что люди такого масштаба не могут делать такие заявления о стране, которая дала им все. Пугачева считает, что она осчастливила страну. У меня здесь принципиально другое отношение. Я считаю, что это страна ее осчастливила. Я подаю не только иски. Я написал заявление в Генпрокуратуру, в СК РФ, проверка идет, мне постоянно докладывают. Лично я, как профессиональный юрист, который этим давно занимается, насчитал в интервью как минимум пять признаков состава преступления, по которым в наше время ряд людей были осуждены», — пояснил Трещев.

Ранее сообщалось, что Трещев подал новый иск к Пугачевой. Это уже шестая попытка привлечь артистку к ответственности за высказывания в интервью.

До этого Одинцовский суд Москвы отклонил два иска к Пугачевой, поданных Виталием Бородиным и Александром Трещевым. Первый иск был возвращен заявителю из-за несоответствия требованиям, второй признан неподсудным данной инстанции.

*Внесена Минюстом РФ в список иноагентов