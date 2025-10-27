Около 20 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 20 по 24 октября Комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 19 закупок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, опубликована закупка на выполнение работ по капитальному ремонту паромной переправы через реку Ока в муниципальном округе Луховицы.

По программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» планируется выполнение работ по строительству новой блочно-модульной котельной в поселке Новые дома г. о. Электросталь, строительству участка сетей водоснабжения в Балашихе, а также капитальный ремонт котельной № 1 в Дубне.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

О важном в сфере закупок — в еженедельном правовом обзоре, который размещается на сайте и в соцсетях ( ВК, ТГ ) Комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.