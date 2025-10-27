Россия и Киргизия обсудили развитие экономики замкнутого цикла

Представители Российского экологического оператора (РЭО) присутствовали на втором заседании российско-киргизской рабочей группы, занимающейся вопросами взаимодействия в экологической сфере. Об этом сообщает 360 .

«Российский экологический оператор заинтересован в расширении международного сотрудничества в сфере экологии и обмене эффективными практиками перехода к экономике замкнутого цикла. Взаимодействие с Киргизской Республикой открывает новые возможности для внедрения устойчивых решений в области обращения с отходами и ресурсосбережения», — отметили в пресс-службе РЭО.

В центре внимания встречи оказалось развитие принципов экономики замкнутого цикла, сотрудничество в сфере обращения с отходами, а также применение механизмов расширенной ответственности производителей (РОП).