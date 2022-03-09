РИАМО - 9 мар. Члены комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ намерены направить вице-премьеру Марату Хуснуллину предложение по поддержке строительной отрасли. В частности, предлагается выдавать льготную ипотеку на массовые новостройки, пишет газета «Известия».

В соответствии с предложением ипотека будет выдаваться под 5%. Это позволит обеспечить спрос на новостройки и преодолеть большинство проблем в отрасли.

«Для обеспечения спроса крайне важно найти варианты существенного снижения ипотечной ставки для граждан, чтобы покупка жилья была доступной. Если найдем способ, как сделать это без привлечения бюджетных средств, будет идеально», – заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Поддержка строительной отрасли позволит достичь комплексного эффекта: в бюджет поступят средства за счет налоговых отчислений, получат развитие смежные отрасли экономики, а также появятся новые и сохранятся уже имеющиеся рабочие места.

Согласно инициативе, Центробанк будет выдавать займы банкам менее чем под 2% под залог высоконадежных ипотечных портфелей (ВИП) кредитных организаций. Им позволят устанавливать наценку до 3%.

«Средства ЦБ должны выдаваться на покупку массовых новостроек со стоимостью «квадрата» не более цены, установленной Минстроем», – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Данная мера позволит строить больше массового жилья в столице и других крупных городах РФ.