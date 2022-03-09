РИАМО - 9 мар. Работы по благоустройству улиц и других общественных пространств в Москве проводятся в соответствии с графиком, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Ранее совместно с горожанами мы определили объекты, на которых в этом году пройдут работы по благоустройству, все они известны, перечень остался без изменений», – сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что планы мероприятий уже составлены, по ним прошли общественные обсуждения и получены предложения от жителей города.

Кроме того, специалисты подготовили проектно-сметную документацию. Подрядчики, на которых будет возложена обязанность по проведению благоустройства, определены в соответствии с законодательством.

«В настоящее время приступили к проведению инженерной подготовки на ряде объектов, это очень важный этап подготовительных работ перед непосредственно благоустройством», – добавил Бирюков.

По его словам, в городе производится ремонт, перекладка и замена водопроводных, канализационных, газовых и тепловых сетей. Электрические провода перекладывают в специальные коллекторы, благодаря чему удается улучшить визуальный облик пространств.

В 2022 году в Москве планируется благоустроить примерно 5 тыс. объектов, в том числе Волоколамское шоссе и участок Ленинского проспекта, несколько десятков переулков, а также улицы в Басманном и Красносельском районах.