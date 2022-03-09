РИАМО - 9 мар. В среду в Московском регионе ожидается облачная погода без существенных осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день Москва и Подмосковье окажутся в зоне южной периферии антициклона. Минимальная температура воздуха в столице составит от минус 6 до минус 8 градусов, по Московской области - от минус 6 до минус 11 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В столичном регионе ожидается повышенное атмосферное давление. Содержание кислорода в воздухе находится в пределах нормы.