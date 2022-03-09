РИАМО - 9 мар. При проведении капитального ремонта в московских домах рабочие используют только материалы, произведенные на территории России, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

«Производство материалов, используемых на работах, связанных с ремонтом фасадов и крыши, аккумулировано в Московском регионе. В частности, речь идет о различных видах дверей и окон и сухих строительных смесях», — рассказал гендиректор Фонда капитального ремонта Москвы Артур Кескинов.

В России производится и лифтовое оборудование, которые устанавливают в домах взамен устаревшего.

Почтовые ящики, кабели, светильники и лакокрасочные изделия, необходимые для ремонта подъездов и системы электроснабжения, производят в Калужской и Брянской областях, Краснодарском крае и Подмосковье.

Значительный объем материалов производят также на востоке страны. В Тюменской, Свердловской, Челябинской и Волгоградской областях изготавливают детали, нужные для замены стояков, магистралей горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления.​