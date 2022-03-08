РИАМО - 8 мар. Во время праздников дети нередко проводят досуг, наблюдая за таянием льда на водоемах. Однако отпускать их одних к рекам и озерам сейчас опасно, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».
В Подмосковье продолжается профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев на водоемах. Специалисты контролируют безопасность на реках и озерах региона.
Он добавил, что спасатели также беседуют с жителями и разъясняют им сложившуюся на водных объектах обстановку.
Из-за активного таяния снега в Подмосковье лед на водоемах также стал пористым и хрупким.
«Лед тает стремительно и с каждым днем представляет все большую опасность для населения», – подчеркнул Плевако.
По его словам, родителям необходимо донести до своих детей, что сейчас близко подходить к водоемам опасно.
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