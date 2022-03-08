РИАМО - 8 мар. Во время праздников дети нередко проводят досуг, наблюдая за таянием льда на водоемах. Однако отпускать их одних к рекам и озерам сейчас опасно, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

В Подмосковье продолжается профилактическая работа по предотвращению несчастных случаев на водоемах. Специалисты контролируют безопасность на реках и озерах региона.

«Они замеряют толщину льда и фиксируют участки, на которых лед тонкий и не способен выдержать вес человека. Эта информация передается в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований для дальнейшего доведения до населения», – рассказал первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.

Он добавил, что спасатели также беседуют с жителями и разъясняют им сложившуюся на водных объектах обстановку.

Из-за активного таяния снега в Подмосковье лед на водоемах также стал пористым и хрупким.

«Лед тает стремительно и с каждым днем представляет все большую опасность для населения», – подчеркнул Плевако.

По его словам, родителям необходимо донести до своих детей, что сейчас близко подходить к водоемам опасно.