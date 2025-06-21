I’m not Russian, but: иностранцы запустили в TikTok тренд по российской музыке

Зарубежные пользователи TikTok создали новый тренд под названием I’m not Russian, but, что переводится как «Я не русский, но». После этой фразы иностранцы на камеру перепевали российские песни, в том числе группы «Руки Вверх!» и певца Егора Крида, пишет SHOT .

Набирающий обороты тренд заключается в том, что блогеры и обычные пользователи Сети из других стран записывают видео, где они исполняют популярные российские песни. Среди композиций, которые особенно полюбились иностранцам, можно отметить работы различных музыкантов — от классики рока Виктора Цоя до современных хитов Элджея, Feduk и дуэта Rauf & Faik.

Как отмечают создатели контента, несмотря на языковой барьер, мелодичность русской музыки привлекает слушателей со всего мира.

Свои ролики пользователи TikTok записывают при разных обстоятельствах: кто-то специально садится перед камерой, чтобы спеть, а кто-то внедряет тренд в повседневность и записывает видео, пока делает новую прическу в салоне красоты или нянчится с детьми.

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