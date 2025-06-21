Российская разведка получила доступ к основной электронной почте командира украинской группировки в Сумской области Олега Апостола. Он использовал почтовый сервис, зарегистрированный в России, пишет ТАСС .

Российские специалисты смогли узнать пароли от электронной почты недавно назначенного командующего украинскими войсками в Сумской области Апостола. В российских силовых структурах отметили, что командир ВСУ использовал почтовый сервис, зарегистрированный в РФ.

«Апостол Олег Орестович. Всю жизнь пользовался почтой на российском сервере, <…> раньше были пароли: 24691991???? , Qlpnx. На форумах использовал ник Бэтмен Айнани. На самом деле, по отцу фамилия у него не такая звучная и пафосная, а скромная — Безушко», — говорится в сообщении.

Командующий войсками ВСУ в Сумской области взял фамилию отчима. Его мать и сестра занимаются продажей брендовой косметики.

Российская разведка также узнала, что украинские военные врачи и добровольцы из штурмовых отрядов на сумском направлении жалуются на проблемы с покупкой сильного обезболивающего. По словам источника, на данный момент этот препарат отпускается только по рецепту.