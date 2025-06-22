Минута молчания пройдет по всей России в День памяти и скорби

На всей территории России 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет минута молчания. Она состоится в 12:15 по московскому времени.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война — самый кровопролитный и страшный военный конфликт в истории страны. Она унесла жизни почти 27 млн человек.

Сейчас 22 июня — это День памяти и скорби. В эту дату скорбят по тем, кто ценой собственной жизни защитил свободу Отечества.

В воскресенье ровно в 12:15 прервется теле- и радиовещание. Также прекратят работать кассы в ТЦ и остановится транспорт. В этот день россияне склонят головы и вспомнят обо всех погибших в ВОВ.

22 июня 1941 года в СССР вторглись 134 полностью боеспособные немецкие дивизии. Еще 73 дивизии были готовы к развертыванию за линией фронта. О нападении Германии и начале войны было объявлено по радио. В том историческом обращении наркома война впервые была названа Отечественной — именно под этим названием она и вошла в историю.