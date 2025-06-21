Время доставать SUP-борды: мощные ливни затопили Екатеринбург и Пермь

Обильные осадки 21 июня обрушились сразу на два российских города — Екатеринбург и Пермь. Судя по опубликованным кадрам, ливневые канализации не справляются, и автомобилисты вынужденно «плывут» по дорогам, сообщает URA.RU .

Сильный дождь обрушился на Пермь и Екатеринбург 21 июня. По данным метеорологов, в Перми выпало уже около половины месячной нормы осадков — 133 мм в час. Непрерывный ливень идет несколько часов и, согласно прогнозу, продолжится еще какое-то время.

На улицах образовались огромные лужи, создающие серьезные трудности для автомобилистов. Жители Перми иронично комментируют, что пришло время использовать доски для сапсерфинга, а Екатеринбург в шутку называют российской Венецией из-за затопленных улиц.

На момент публикации заметки информации о пострадавших из-за ливней в двух российских городах не поступало.