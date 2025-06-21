Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решительно осудила факт пересечения территории Казахстана десятками украинских дронов. Она призвала мир отреагировать на ситуацию, так как Украина уже представляет опасность не только для России, пишет ТАСС .

Представитель дипведомства отметила, что 19–20 июня были обнаружены многочисленные случаи, когда дроны ВСУ пролетали над западными областями Казахстана, предположительно направляясь для нанесения ударов по российской территории. Она подчеркнула, что РФ крайне негативно оценивает подобные действия в отношении своего союзника, входящего в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Захарова отметила, что произошедшее снова демонстрирует отсутствие принципов у киевского режима с неонацистскими наклонностями. По ее словам, лидеры Украины, которые постоянно говорят о защите своих границ, сами не уважают границы других государств и все чаще их нарушают.

Она также призвала ответственные правительства и международные организации обратить внимание на такие провокации, соответствующим образом отреагировать и публично отстраниться от киевских властей и их западных покровителей, которые своими действиями ставят под угрозу безопасность всего Евразийского региона.