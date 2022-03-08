РИАМО - 8 мар. Утром во вторник на станции метро «Комсомольская» между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них скончался от полученных ножевых ранений. Подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, инцидент произошел между двумя знакомыми. От полученных повреждений потерпевший 1979 года рождения скончался на месте.

Следственными отделом было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, в ближайшее время его доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Правоохранители работают на месте происшествия. Расследование по уголовному делу продолжается.

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