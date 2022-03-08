РИАМО - 8 мар. В текущем году в столице проведут капитальный ремонт доходного дома в Лялином переулке. Здание было возведено еще в 1910 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Здание выполнено в стиле неоклассицизма. Архитектор дома Сергей Воскресенский является автором многих доходных домов столицы. Самое известное его творение – особняк Рериха в Малом Харитоньевском переулке.

Во время капремонта жилого дома приведут в порядок его фасад и подвал, а также заменят систему центрального отопления.

«Чтобы бережно восстановить исторический облик здания, максимальное внимание уделят его фасаду», – добавил гендиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов.

Сначала специалисты проведут очистку, а затем замену штукатурного слоя и окраску. Когда эти работы будут выполнены, в доме обновят водосточные трубы и починят цоколь. Кроме того, будет восстановлена стяжка и отштукатурены стены и потолок.

Когда капремонт завершат, пребывание в доме станет комфортным и безопасным.

Столичная программа капремонта является одним из крупнейших в России проектов по модернизации жилищного фонда. До 2044 года в столице планируется отремонтировать свыше 28 тыс. домов.

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