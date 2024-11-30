Юный житель Петербурга стал победителем проекта «Голос. Дети»

В финале юный петербуржец исполнил композицию «Синяя вечность» Муслима Магомаева.

«Василий из многодетной семьи. Он с детства мечтал о море, кораблях, с отцом Виктором, выпускником 533-го лицея, в свободное время они вместе собирают модели кораблей и самолетов», — написал Хорт в своем Telegram-канале.

В семье Иголкиных все увлекаются музыкой. Летом текущего года они стали бронзовыми призерами конкурса «Вместе. Музыкальная семья года» по версии «Родников». Кроме того, Иголкины запустили свой проект «Дети поют», посвященный патриотической музыке.

В Нахимовском училище Василий не оставил своё увлечение музыкой. Нахимовец играет на трубе в ансамбле, занимается хоккеем и мечтает стать морским летчиком.