РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 мар. Очередная машина с 5 т груза гуманитарной помощи из Королева была отправлена в ресурсный центр Волоколамска для формирования гуманитарного конвоя на Донбасс, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.
В отправке груза принимали участие волонтеры и добровольцы фонда «Окно в мир», центра «Надежда», муниципальной Общественной палаты и уполномоченный по правам человека в Московской области по Королеву Елена Власова.
Сбор помощи продолжается в центре на улице Дзержинского, 7.
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