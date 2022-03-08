РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 мар. Очередная машина с 5 т груза гуманитарной помощи из Королева была отправлена в ресурсный центр Волоколамска для формирования гуманитарного конвоя на Донбасс, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

В отправке груза принимали участие волонтеры и добровольцы фонда «Окно в мир», центра «Надежда», муниципальной Общественной палаты и уполномоченный по правам человека в Московской области по Королеву Елена Власова.

«Выражаем особую благодарность всем тем, кто откликнулся на призыв - горожанам, спонсорам, партнерам фонда, передавшим на пункт сбора в Королеве товары первой необходимости. Горожане в очередной раз доказали, что они люди с открытым сердцем и душой», - сказала Корнеева.

Сбор помощи продолжается в центре на улице Дзержинского, 7.