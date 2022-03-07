РИАМО - 7 мар. Тверской суд столицы отправил в СИЗО москвича, которого подозревают в поджоге флага РФ около Вечного огня в Александровском саду, сообщает ТАСС.

Злоумышленника арестовали до 4 апреля.

«В отношении Новикова Алексея Леонидовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала пресс-секретарь суда Ксения Розина.

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