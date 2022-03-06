РИАМО - 6 мар. Полицейские около 17 часов воскресенья в районе дома 29 по улице Большой Бронной в столице задержали 2 мужчин, у которых нашли вещества для приготовления зажигательной смеси, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Мужчин остановили для проверки документов. При общении с полицейскими они заметно нервничали.

При личном досмотре у мужчин нашли и изъяли вещества для приготовления зажигательной смеси, газовый баллончик, колюще-режущие и предметы ударно-раздробляющего действия. Кроме того, у них обнаружили профессиональные средства индивидуальной защиты органов дыхания.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Задержанными оказались двое уроженцев Омска 1985 и 1983 годов рождения. Мужчины уже доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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