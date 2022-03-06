РИАМО - 6 мар. На территории столицы в несогласованной акции приняли участие порядка 2,5 тыс. человек, полицейские задержали 1,7 тыс. из них. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

В Санкт-Петербурге в такой же акции участвовали порядка 1,5 тыс. человек, 750 из них задержаны полицией.

«Подразделениями МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечен правопорядок в местах проведения несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в других регионах РФ в несанкционированных мероприятиях участвовали 1,2 тыс. человек, из них задержали 1061.

Волк добавила, что все задержанные были доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности участников несогласованных акций.

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