РИАМО - 7 мар. на территории Подмосковья и Москвы 8 марта пройдет небольшой снегопад, ожидается выпадение около 1 мм осадков, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Речь идет о значениях меньше, чем 1 мм. Вероятность осадков очень небольшая, пройдут они не везде, будут не интенсивными», - уточнил Синенков.

Он добавил, что в основном небольшой снег ожидается на юге и юго-востоке Подмосковья, чуть более 1 мм. Кроме того, осадки пройдут в столице.

Месячная норма осадков в столице в марте составляет 34 мм.

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