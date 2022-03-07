РИАМО - 7 мар. В городском округе Мытищи планируется спроектировать и построить новый детский сад. Закупка на проведение работ опубликована в Единой информационной системе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Открытый конкурс проводится в электронной форме. В соответствии с извещением, планируется выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, проектов интерьеров и благоустройства, разработка рабочей документации и строительство объекта.

Кроме того, победитель конкурса должен будет поставить оборудование, которое требуется для обеспечения эксплуатации учреждения.

Будущий детский сад будет расположен в микрорайоне 25А в 1-м Рупасовском переулке. В нем смогут заниматься до 250 воспитанников.

Проектирование и строительство детского сада осуществляется за счет бюджетов Московской области и городского округа Мытищи в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Завершение строительства запланировано на 2023 год.

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