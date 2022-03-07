РИАМО - 7 мар. Россия всегда поддерживает тех, кто попал в беду, и в ситуации с Украиной страна не может поступить иначе, сообщил депутат совета депутатов Воскресенска, заведующий урологическим отделением ГАУЗ МО «Воскресенская районная больница №2» Алексей Власов.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Она направлена на освобождение населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

«Доказательством нашей правоты выступают слезы радости тех, кого приняла наша страна – беженцев из ДНР и ЛНР. Многие покинули свои дома в чем есть. Сейчас можно услышать много историй о том, как тяжело им жилось в последние несколько лет. Не это ли доказательство нашей правоты?», – написал Власов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Более 50 тыс. автомобилистов провели 6 марта пробег в поддержку президента РФ и российских вооруженных сил.

Минобороны РФ заявило об открытии огня бойцами ВСУ и националистами во время режима тишины>>